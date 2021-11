Ann O’Aro Trio Langon, 10 décembre 2021, Langon.

Ann O’Aro Trio Salle des Menhirs 26 Grande Rue Langon

2021-12-10 – 2021-12-10 Salle des Menhirs 26 Grande Rue

Langon 35660 Langon

Dans le cadre de “Bordures et Alentours”, une saison musicale d’automne proposée par le collectif À la Zim ! et le festival Bordures.

Révélée en 2018, la chanteuse et poétesse réunionnaise Ann O’Aro enveloppe son chant viscéral à l’écriture sauvage et radicale de sonorités mêlées, entourée de deux musiciens : Teddy Doris au trombone et Bino Waro aux percussions.

Le trio s’émancipe du maloya originel pour s’aventurer sur d’autres chemins, du séga mauricien aux musiques des Balkans, de la parodie zouk au jazz torride. Ann O’Aro fait jaillir les mots en créole, comme elle décocherait des flèches. Sans détours, elle affronte ses démons, ceux de son île et de notre société : l’inceste, l’alcoolisme, la violence sexuelle, l’extrémisme…

Il y a de la bagarre, de l’humour, de l’amour et de l’espoir aussi. Un chant d’immense courage et d’émancipation.

contact@alazim-muzik.com +33 6 86 11 28 56 http://lesalentours.alazim-muzik.com/programme/ann-oaro-trio/

Dans le cadre de “Bordures et Alentours”, une saison musicale d’automne proposée par le collectif À la Zim ! et le festival Bordures.

Révélée en 2018, la chanteuse et poétesse réunionnaise Ann O’Aro enveloppe son chant viscéral à l’écriture sauvage et radicale de sonorités mêlées, entourée de deux musiciens : Teddy Doris au trombone et Bino Waro aux percussions.

Le trio s’émancipe du maloya originel pour s’aventurer sur d’autres chemins, du séga mauricien aux musiques des Balkans, de la parodie zouk au jazz torride. Ann O’Aro fait jaillir les mots en créole, comme elle décocherait des flèches. Sans détours, elle affronte ses démons, ceux de son île et de notre société : l’inceste, l’alcoolisme, la violence sexuelle, l’extrémisme…

Il y a de la bagarre, de l’humour, de l’amour et de l’espoir aussi. Un chant d’immense courage et d’émancipation.

Salle des Menhirs 26 Grande Rue Langon

dernière mise à jour : 2021-10-29 par