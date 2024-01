Ann O’aro Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Ann O’aro (en quartet) Ostinato et bourdons sous le chant perçant la brume et les ressacs d’une mer fielleuse, relents pianistiques couleur boîte à musique, trombone stridulant, éclats de tôle et cris du fer bouillant le long du staccato continu du pikér, commérages de bord de nuit et temps de latence, harmonie révocable et restituée.

Paysages grignotés par la fièvre du néant, nostalgie de l’enfance bleue arguant le branchage sec des arbres de la terreur dans la ouate blanche.

Brice Nauroy rejoint le tromboniste Teddy Doris, le percussionniste Bino Waro et la chanteuse Ann O’aro pour une expérience plus immersive, enveloppe modulaire de sons distordus et d’écholalies. Le quartet esquisse des ports, sacs de riz sur les ponts, cancrelats et corsaires pris dans des estampes où le sang est laissé à sa seule qualité de fluide. Son battement incessant assourdi dans les tempes pleines de peaux diluviennes et persistantes.

Ann O’aro : Chant, Piano

Teddy Doris : Chants, Trombone

Bino Waro : Percussions

Brice Nauroy : Machines

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/ann-oaro https://www.facebook.com/AnnOaro https://www.facebook.com/AnnOaro https://www.billetweb.fr/ann-oaro1

Ann O’aro