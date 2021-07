Ann O’aro – Saison Piano’cktail Piano’cktail, 3 décembre 2021-3 décembre 2021, Bouguenais.

2021-12-03

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non 9 € à 19 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Concert.La chanteuse réunionnaise brise les tabous, entre maloya et blues écorché. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres.En langue créole, Ann O’aro chante les blessures d’une enfance maltraitée, la passion amoureuse et les tabous de son île : La Réunion. Sa voix est pure et puissante, sa plume est d’une poésie sauvage. Percussions et trombone rythment ses mots et appellent la transe. Ann O’aro danse sur les douleurs, de l’ombre vers la lumière. Un concert d’une intensité rare ! Durée : 1h20

Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais