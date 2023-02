Ann O’Aro La Vapeur, 15 mars 2023, Dijon .

Ann O’Aro

42 Avenue de Stalingrad La Vapeur Dijon Cote-d’Or La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

2023-03-15 20:00:00 – 2023-03-15

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon

Cote-d’Or

EUR 12.5 Ann O’Aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix : « Je viens des arts martiaux et de la musique, avant de choisir le maloya pour chanter sur des sujets intimes et tabous ».

Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires et les émotions fortes, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse. Comme dans Kap Kap, une de ses chansons écrites dans le créole de la Réunion, son île natale. Un fonnkér cru et cinglant qui décrit l’étreinte d’un père incestueux, qui embrasse la folie et la violence d’une pulsion criminelle dans toute sa banale sauvagerie : « Amoin, marmay, bonom, lo lou, tousala ansanm, mi mor pour rash aou in kri, kan mêm sa pal amour / Moi l’enfant, l’homme, le loup, tout à la fois, je meurs de t’arracher un cri, à coup de griffes, à coup de queue, même si ce n’est pas un cri d’amour ».

Et le chant d’Ann jaillit. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres.

contact@lavapeur.com +33 3 80 48 86 00 https://www.lavapeur.com/

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2023-02-17 par