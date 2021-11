Paris NEW MORNING Paris Ann O’ARO à Paris (75) New Morning NEW MORNING Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entre pénombre et lumière, les fulgurances créoles d’**Ann O’aro !** Une voix capable d’asséner ou de caresser, une écriture viscérale, une musicalité et une force d’interprétation peu commune. Voilà qui pourrait résumer le blues écorché de la réunionnaise Ann O’aro. Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix. Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires de l’île de la Réunion et les émotions fortes, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse. Et le chant d’Ann O’aro jaillit. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres. Son premier enregistrement éponyme « _**Ann O’aro**_ » est sorti en septembre 2018 et il a reçu un Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros. Son second album « _**Longoz**_ », enregistré à la Réunion avec son trio est sorti le 16 octobre 2021. Il propulse le son du trio (**Teddy Doris** au trombone, **Bino Waro** aux percussions, **Ann O’aro** au chant), formé après la sortie du premier opus. Le trio a trouvé, au fil des tournées, un son singulier. Les couleurs musicales valsent du séga mauricien aux musiques des balkans, de la parodie zouk au jazz torride : le maloya de l’île de la Réunion respire hors des sentiers battus et lance le tempo créole des textes incisifs et radicaux d’une femme en lutte pour imposer sa parole. – un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** – « Une voix capable d’asséner ou de caresser, une écriture viscérale, une musicalité et une force d’interprétation peu commune, le blues écorché de la réunionnaise Ann O’aro » NEW MORNING 7 & 9, Rue des Petites Ecuries 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

