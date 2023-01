Ann Mysochka Marseille 1er Arrondissement, 21 janvier 2023, Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement.

16 Rue Bernard Dubois Coco Velten Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Coco Velten 16 Rue Bernard Dubois

2023-01-21 – 2023-01-21

Née à Kharkiv en 1996, Ann Mysochka est une artiste et Dj ukrainienne. En tant qu’artiste visuelle, Ann réalise des collages analogiques, en utilisant de vieux magazines, en les scannant ou en les combinant avec des fichiers numériques.



Faire des collages devient un support de communication privilégié lorsque les mots deviennent ardus. En tant que Dj, Ann Mysochka se sent proche de l’afro house, la deep house, la tribal house et la french touch. Elle explore également de nouveaux genres et leurs combinaisons, comme le disco Italo sombre, la tech house et la techno de Detroit. Elle quitte l’Ukraine en février et devient membre de l’atelier des artistes en exil en juin 2022

