Ann Fag est une chanteuse et musicienne style Pop, Rock, Blues, Flamenco, Latino, Rumba, … Son talent vous séduira à coup sûr ! Accompagnée de ces 2 musiciens, El Mira et Tom Moretti , son répertoire va de Bob Marley à The Police en passant par Nirvana ou encore Gypsy kings. Elle saura vous divertir avec sa voix chaude et suave en reprenant de nombreux classiques musicaux. Billetterie à l’Office du Tourisme d’Ornans.

