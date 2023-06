Séjour Sport/Aventure Anjou Sports Nature La Jaille-Yvon, 10 juillet 2023, La Jaille-Yvon.

Séjour Sport/Aventure 10 – 14 juillet Anjou Sports Nature Sur inscription 50€

Le séjour est encadré par une animatrice BAFA ainsi qu’une stagiaire BAFA, sur place une équipe d’animateur sportif diplômé encadrera les activités sportives. Pendant ces 5 jours, les enfants pratiqueront l’accrobranche, le VTT puis ils découvriront la sarbacane, une course d’orientation ainsi qu’une chasse au trésor. Les enfants participeront aux tâches de la vie quotidienne et ils préparont les repas. Les journées seront complétées par des jeux et des veillées le soir. L’objectif étant pour les enfants de développer, le temps d’un séjour, le vivre ensemble et d’expérimenter de nouvelles activités.

Anjou Sports Nature La Jaille Yvon La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « secretariat@csc.rolandcharrier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241523899 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

sport aventure