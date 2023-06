Ninja Warriors Anjou Sport Nature, La Jaille-Yvon, 31 juillet 2023, La Jaille-Yvon.

Ninja Warriors 31 juillet – 4 août Anjou Sport Nature, 25 à 50 euros en fonction du quotient familial des responsables légaux. Le départ et le retour du séjour se fera au centre social 4 place de la Douve 37130 Langeais. Le Transport des jeunes se fera en minibus

Tu aimes les activités plein air, la bonne ambiance, alors ce séjour est fait pour toi !

Nous partons 5 jours à la Jaille Yvon sur la base Anjou Sport Nature. Tu vas devenir un pro de l’accrobranche, tu vas découvrir tous les sentiers forestiers de la base de loisirs durant la sortie VTT, ton sens de l’orientation sera mis à rude épreuve lors d’une course à travers la forêt !! Tu feras aussi des activités de plein air mais aussi des super veillées, et plein d’autres surprises !

Le tout dans la joie et la bonne humeur !

Anjou Sport Nature, Route de La Mayenne 49220 La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.centresocialdeladouve.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247965488 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ladouve.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

activités plein air