Quand la rue s’invite au plateau, deux spectacles sinon rien, pour une soirée qui respire l’air libre.

Entre cirque et flamenco, au fil d’Anjalousìa, les deux artistes mêlent leurs univers respectifs pour donner naissance à un spectacle tout en légèreté et allant de soi. Dani charme sa guitare pendant que Matias ondule sur la frange des notes. Loin des prêt-à-penser, ils inventent un vocabulaire commun et repoussent les frontières de la tradition en nous conviant à la fête.

Réveillez-nous, le duo circassien singulier de Wake-up ! joue le dialogue manichéen et s’assemble en fin de « conte ». L’homme coloré et curieux à lunettes, Corentin Diana, percute l’homme de noir et blanc, mutique, Léonardo Ferreira. Quand un film muet rencontre une envie de faire corps, les acrobaties s’enchaînent avec une virtuosité naturelle, établissant entre les deux hommes, un lien invisible pour les yeux mais bien présent au cœur.

Programmé dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie. Proposé par la plateforme 2 pôles cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Crédits photo : Inbal Ben Haim

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

