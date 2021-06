Anjalousia / Matias Pilet, Daniel Barba Moreno Centre-ville, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Orléans.

Ce spectacle a été créé pendant le déconfinement comme un antidote à la morosité, un retour vers la simplicité, la joie, le besoin impérieux de créer. C’est l’histoire d’une amitié. C’est un jeu musical et corporel. C’est la rencontre de deux artistes : Dani, le guitariste, et Matias, celui qui bouge. Dans la tradition du flamenco, la musique est au service du danseur. Dans le cirque, elle le suit. Là, les artistes créent une troisième voie. Celle de la rencontre entre deux univers qui ne se confrontent pas mais qui fusionnent sous le regard des spectateurs pris à parti pas Matias et Dani. _Anjalousía_ évoque la bienveillance, le rapport à l’autre, la séduction, l’amour et l’amitié en tenant d’effacer les frontières entre le public et les artistes. [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=yNULVnqgN1k&list=PLOLqFht4NjFW1sZdIjvdi8HNMfVJfST_H&index=47) − **De et avec Matias Pilet, Daniel Barba Moreno** **Mise en scène Olivier Meyrou** Production Full-Full Coproduction la Scène nationale d’Orléans, MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie Remerciements Maison Bouvet-Ladubay, Monfort Théâtre − **Lundi 12 juillet** 13h et 18h – Place du Martroi **Mardi 13 juillet** 13h et 18h – Place de Loire **Mercredi 14 juillet** 13h – Place du Châtelet **Mercredi 14 juillet** 18h – Parc Pasteur Spectacle gratuit Durée 40 minutes _Ce spectacle a fait l’objet d’une résidence de création au Théâtre d’Orléans du 5 au 9 novembre 2020._

