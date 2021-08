Semoy centre culturel Loiret, Semoy Anita Farmine chante “Seasons” centre culturel Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Semoy

Anita Farmine chante “Seasons” centre culturel, 17 septembre 2021, Semoy. Anita Farmine chante “Seasons”

centre culturel, le vendredi 17 septembre à 20:30

Anita Farmine est une chanteuse orientale qui mêle sa voix à une musique actuelle. Son chant s’entoure de guitares, synthé, ebow, basse et batterie. Les textes laissent place à l’évasion et aux émotions infinies. [Plus d’info](https://www.ville-semoy.fr/anita-farmine/)

libre

World music / un rêve bleu plein d’espoir, présage des consciences qui s’éveillent centre culturel 141 rue du Champ Luneau Semoy Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Semoy Autres Lieu centre culturel Adresse 141 rue du Champ Luneau Semoy Ville Semoy lieuville centre culturel Semoy