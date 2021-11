Toulouse Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne, Toulouse Anissa Bouziane Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 11 décembre à 10h30 Rencontre – Autrice – Prix coup de cœur Coup de Soleil Rencontre avec Anissa Bouziane, lauréate 2021 du prix des lecteurs Coup de cœur de Coup de Soleil pour son 1er roman Sables (éditions du Mauconduit, 2019). Médiathèque Serveyrolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:30:00 2021-12-11T12:30:00

