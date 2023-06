Spectacle « La Folle Allure » Cie Le Coup Monté Anis Gras, le lieu de l’Autre Arcueil, 5 septembre 2023, Arcueil.

Spectacle « La Folle Allure » Cie Le Coup Monté Mardi 5 septembre, 19h30 Anis Gras, le lieu de l’Autre Gratuit sur réservation

La Folle Allure, cie Le Coup Monté

Fugue théâtrale d’après le roman de Christian Bobin

La folle allure c’est l’élan d’une petite fille devenue femme, vers la vie mobile et libre.

Du cirque nomade qui la voit grandir, de l’étroit studio parisien, de l’étreinte

maternelle, de l’amour envahissant, il lui faut s’échapper comme d’une cage, et comprendre que la quête de soi ne s’arrêtera jamais aux limites des autres.

C’est une course sans fin, aux attraits de fugue, de fuite, d’échappée belle, dès lors que la vie tente de la retenir un peu trop longtemps entre des murs incertains.

La folle allure est une cavale fantasque à travers les routes de France, aux mille rencontres et visages. C’est le récit musical et initiatique d’une enfant devenue Loup pour qu’on ne la retienne nulle part.

Distribution

Teddy BOGAERT – Adaptation et mise en scène

Maxime DENIS – Créateur son et lumière

Caroline CRISTOFOLI – Comédienne et accordéoniste

Yoanna MARILLEAUD – Comédienne

Anis Gras, le lieu de l'Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Ancienne distillerie du XIXe siècle, inscrite au titre des monuments historiques, l'Anis Gras – Le lieu de l'Autre est un espace dédié à la création artistique et à son partage. RER B station Laplace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T19:30:00+02:00 – 2023-09-05T21:00:00+02:00

© Cie Le Coup Monté