Le Café des enfants autour du Tarot de Marseille Anis Gras, le lieu de l’Autre Arcueil, 2 juillet 2023, Arcueil.

LE CAFÉ DES ENFANTS – AUTOUR DU TAROT

Sylvie Boit, Raymond Martinez, Nad Farrugia

Le Café des enfants c’est un après-midi consacré aux petits et aux grands enfants ( adultes compris ! ), où chacun·e peut se laisser entraîner dans des aventures singulières, à la rencontre de pratiques et de langages artistiques originaux. Spectacle, ateliers… mais aussi goûter offert avec grenadine, barbe à papa et gâteaux maison sont au rendez-vous pour créer un espace de rencontre et de dialogue !

Ce dimanche, les artistes Sylvie Boit, Raymond Martinez et Nad Farrugia proposent de faire découvrir le monde du tarot. Suite à la visite de leur exposition, vous pourrez découvrir les histoires qui se cachent derrière les personnages de ce jeu de cartes, ce que racontent les symboles, en dessiner !

Le Quatuor Elmire viendra jouer et présenter leurs instruments : le violon pour David Petrlik et Yoan Brakha, l’alto pour Hortense Fourrier et le violoncelle pour Rémi Carlon.

Anis Gras, le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 12 03 29 http://www.lelieudelautre.com [{« type »: « email », « value »: « reservation@lelieudelautre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0149120329 »}] Ancienne distillerie du XIXe siècle, inscrite au titre des monuments historiques, l’Anis Gras – Le lieu de l’Autre est un espace dédié à la création artistique et à son partage. RER B station Laplace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

