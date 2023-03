DANDELION ou la théorie des mondes possibles Anis Gras – Le lieu de l’autre, 30 mars 2023, Arcueil.

DANDELION ou la théorie des mondes possibles 30 mars – 1 avril Anis Gras – Le lieu de l’autre Sur inscription

L’intimité d’une chambre. Les rues désertiques d’une ville. Un centre commercial…

@Tampopo_9 , entre obsession et réalité, vit

une relation numérique avec quelqu’un qu’elle n’a jamais vu.

@Tourmalet_in_the_city a créé une communauté de followers

qui suivent en direct les mésaventures de son travail chez Deliveroo

@e.mi._guide scrolle sur son écran, à la recherche de conseils, de guides,

d’inspirations qui l’aident à traverser au mieux ce moment de pandémie.

Devant nos yeux,

un espace scénique…

@abygame6 essaye de créer sa première fiction

alors que la réalité s’effondre au milieu d’une crise mondiale.

Un dilemme se présente: les suivre ou continuer à scroller?.

DANDELION ou la Théorie des Mondes Possibles est une pièce transmédia qui développe plusieurs propositions artistiques autonomes et interconnectées. Elle nous permet d’explorer différents aspects narratifs ainsi que différentes relations avec le public, allant de l’interaction à la construction d’un récit commun.

Trois volets (spectacle de salle, dispositif participatif bi-modal pour des lieux insolites, actions auprès du public) s’articulent autour d’un même univers dramaturgique qui s’interroge sur la fiction et ses possibilité de nous aider à imaginer un futur commun.

Le volet scénique propose un dispositif participatif où nous invitions le public à co-écrire une autofiction en live où les comédiens et les personnages, la fiction et le réel, la scène et la salle se mêlent, se multiplient, se construisent, afin de produire en direct un récit partagé qui montre un passé commun, un présent incertain et un futur possible.

Anis Gras – Le lieu de l’autre 55 avenue Laplace Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « societatvalentinas@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:30:00+02:00 – 2023-03-30T21:00:00+02:00

2023-04-01T19:30:00+02:00 – 2023-04-01T21:00:00+02:00

dramaturgie plurielle Création emergente

Alba Muñoz