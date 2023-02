Espace Vital (Lebensraum) Anis Gras le lieu de l’autre, 23 mars 2023, Arcueil.

Espace Vital (Lebensraum) Anis Gras le lieu de l'autre

Compagnie Hercub’ – Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland

« J’ai écrit cette pièce pour Bruno, Michel et Sylvie. C’était d’une évidence absolue… C’est comme si j’étais un compositeur qui trouve de grands musiciens pour l’interpréter. » ISRAEL HOROVITZ

Israel Horovitz nous a offert cette pèce et nous l’avons adaptée à nos contextes historique et géographique. Nous l’avons créée pour la première fois en 1997, soutenus par la DRAC. En 2015, nous l’avons réadaptée au contexte d’aujourd’hui.

Aujourd’hui la pièce sonne hélas, encore plus juste. L’antisémitisme est de plus en plus décomplexé, mais il n’est pas le seul fléau. Les rapports entre communautés se durcissent, de nouveaux mots fleurissent, comme islamophobie.

Espace Vital est une fable qui démonte avec intelligence et humour les mécanimes de l’antisémitisme et porte avec émotion la mémoire de la Shoah. Nous voulons faire entendre cette parole car les idées d’ouverture et de tolérance doivent occuper l’espace public.



