Nina Anis Gras le lieu de l'autre, 2 mars 2023, Arcueil.

Nina 2 – 4 mars Anis Gras le lieu de l’autre

Cie En Déliaison – Cyril Hériard Dubreuil & Jean-Paul Rouvrais

Anis Gras le lieu de l'autre 55, avenue Laplace – 94110 ARCUEIL

Une actrice et sa mère assistent à la dernière création d’Ivan Bogdov. Il y a un

attentat. Tout le monde meurt, sauf l’actrice. Prise en étau entre un Inspecteur et

un Docteur, elle raconte. Désordre de la pensée et des mots, tout se répète et se

brouille. Elle retrouve les morceaux et le spectateur les recolle. S’entend alors sa

vie, ses rêves, sa folie, ses traumas. S’entend ce qu’elle conserve de cette

tragédie. Elle raconte et en racontant elle continue de nous perdre. Et si tout cela

n’était qu’un jeu ? Une mystification ? Si, sans nous en rendre compte, nous

étions engagés dans le processus créatif de la dernière création d’Ivan Bogdov.

Le théâtre s’abîmant dans le théâtre pour à nouveau le questionner, le célébrer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T19:30:00+01:00

2023-03-04T21:15:00+01:00

Cie En Déliaison