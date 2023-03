Mots et mouvements – Table à Savoir-Faire d’Anis Gras Anis Gras, 27 avril 2023, Arcueil.

Mots et mouvements – Table à Savoir-Faire d’Anis Gras Jeudi 27 avril, 14h00 Anis Gras Gratuit, sur inscription par téléphone ou par mail

Anis Gras – le lieu de l’Autre est pour la danseuse et chorégraphe Marie Schruoffeneger un lieu propice à la recherche et à la création. Entre les murs de l’atelier, mots et mouvements se réinventent, tissent des liens de correspondance toujours renouvelés: le geste verbal trahit, stimule, engendre le geste dansé et c’est dans un jeu d’aller-retour entre mots et mouvements que le travail de création s’élabore. Voilà un exercice savoureux qui mérite d’être partagé, et qui peut mener au mouvement par des chemins insoupçonnés.

Marie Schruoffeneger vous invite notamment à découvrir son travail en cours autour du personnage d’Ondine, figure insaisissable issue d’un conte merveilleux, singulièrement sensible aux mots aqueux.

Plus d’informations sur les ateliers proposés à Anis Gras – le lieu de l’Autre ici : LES TABLES À LIRE et TABLES À SAVOIR-FAIRE

Avec le soutien du Conseil départemental du Val de Marne – Politique de la Ville, du CGET et de la ville d’Arcueil.

Anis Gras 55, avenue Laplace Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 12 03 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lelieudelautre.com »}] [{« link »: « http://lelieudelautre.com/transmission/chemin-des-arts/ »}]

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T17:00:00+02:00

