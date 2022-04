Anis Benhallak Le 360 Paris Music Factory, 20 mai 2022, Paris.

Anis Benhallak

Le 360 Paris Music Factory, le vendredi 20 mai à 20:30

DISTRIBUTION Anis Benhallak · Guitare, chant Arnaud Forestier · Piano, synth Karim Ziad · Batterie Mauro Gargano · Contrebasse, basse électrique Après Paradoxical Project (2015) et Apes Theater (2019), Anis Benhallak revient avec « The Clown Theory », sa guitare orientée vers l’avenir pour y dessiner un jazz nouveau. Entre jazz, pop-rock et musique traditionnelle algérienne, la musique d’Anis reste inclassable et intemporelle à son image. Multi-instrumentiste, chanteur et guitariste virtuose au son unique et aux influences transcontinentales, il à su faire de ses racines une source d’inspiration majeure, sa guitare est aussi envoûtante qu’un Oud et exaltante qu’un gumbri, et ses chants viennent d’un univers dont il est seul à connaître le secret. Globetrotteur, il partage aujourd’hui sa vie entre Paris, New York et Alger. Ses propositions artistiques sont une exploration universelle de la même manière que les musiques de films qu’il compose avec beaucoup de délicatesse. Aucune émotion n’est laissée au hasard.

Anis Benhallak

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:00:00