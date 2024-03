Animusée-vous ! Sur les traces des papillons dans l’art et la nature Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 25 juillet 2024.

Cette animation qui mixe art et nature sera placée cette fois sous le signe des papillons !

Particulièrement lié au mythe de Psyché, déesse de l’âme dès l’Antiquité, le papillon trouve régulièrement sa place dans l’Art au fil des siècles. La charge symbolique qui lui est associée est certes forte mais c’est surtout sa beauté intrinsèque et la facilité avec laquelle l’artiste peut l’intégrer à son décor pour lui donner de la vie, des couleurs qui le rend incontournable. Cela est particulièrement prégnant dans la faïence de Nevers où le papillon s’est imposé à toutes les époques que ce soit au cœur de la scène représentée ou en bordure, lorsqu’il déploie ses ailes pour agrémenter de ses touches colorées les broderies, les lambrequins et les rocailles.

Élément décoratif très symbolique sur une assiette, le papillon est le point de départ d’une découverte de la faïence de grand feu ou de petit feu proposée d’abord par le Musée de la Loire. Le Service Éducation à l’Environnement vous conviera ensuite à une en balade à la recherche de ces jolis insectes colorés. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 18:00:00

fin : 2024-07-25 19:30:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

