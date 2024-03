Animtion enfants > Où est Jojo Lapin ? Saint-Lô, samedi 30 mars 2024.

Animtion enfants > Où est Jojo Lapin ? Saint-Lô Manche

L’association Saint-Lô Commerces organise une animation « Où est Jojo Lapin ? » au coeur du centre-ville de Saint-Lô.

Deux sessions de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Déambulez dans le centre-ville et retrouvez Jojo Lapin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:30:00

Place du Général de Gaulle

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

L’événement Animtion enfants > Où est Jojo Lapin ? Saint-Lô a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Saint-Lô