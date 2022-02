Anim’tes vacances d’hiver -couleurs de nature en hiver – peinture végétale Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Anim’tes vacances d’hiver -couleurs de nature en hiver – peinture végétale Senonches, 16 février 2022, Senonches. Anim’tes vacances d’hiver -couleurs de nature en hiver – peinture végétale Senonches

2022-02-16 14:30:00 – 2022-02-16 17:00:00

Senonches Eure-et-Loir 5 EUR 5 5 Il créeront leurs propres peintures avec le jus des plantes d’hiver et s’amuseront à changer les couleurs tels des petits chimistes. Chacun réalisera son carnet d’artiste. Goûter compris. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation (place limitée) Il créeront leurs propres peintures avec le jus des plantes d’hiver et s’amuseront à changer les couleurs tels des petits chimistes. Chacun réalisera son carnet d’artiste. Goûter compris. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation (place limitée). chateau.senonches@gmail.com +33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/ Il créeront leurs propres peintures avec le jus des plantes d’hiver et s’amuseront à changer les couleurs tels des petits chimistes. Chacun réalisera son carnet d’artiste. Goûter compris. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation (place limitée) desilles nadia

Senonches

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches Departement Eure-et-Loir

Senonches Senonches Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

Anim’tes vacances d’hiver -couleurs de nature en hiver – peinture végétale Senonches 2022-02-16 was last modified: by Anim’tes vacances d’hiver -couleurs de nature en hiver – peinture végétale Senonches Senonches 16 février 2022 Eure-et-Loir Senonches

Senonches Eure-et-Loir