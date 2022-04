Anim’tes vacances de printemps – Le sol et ses agents « très » secrets Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches Eure-et-Loir Senonches Eure-et-Loir 5 EUR 5 5 Le sol, première ressource pour la vie de la planète est pourtant très méconnu des Hommes. Mais savez-vous que des agents « très secrets » vivent dedans et à sa surface pour le rendre fertile ?

Pour les vacances de printemps, les curieux de nature devront se retrousser les manches pour partir à la découverte du sol et des ses petites bêtes. Sur réservation, places limitées pour les 6/12 ans.

