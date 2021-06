AnimTes’ mercredis – « La forêt des sens » – Château de Senonches Senonches, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Senonches.

AnimTes’ mercredis – « La forêt des sens » – Château de Senonches 2021-07-07 14:30:00 – 2021-07-07 17:00:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches

5 EUR 5 5 Cette sortie sera l’occasion de développer le sens du toucher, de l’ouïe et de l’odorat, et ainsi s’immerger au sein d’une forêt inattendu. Parcours pieds nus, sentier odorant, et atelier sur le toucher vous seront proposés lors de cette animation. Sur réservation pour les 6 à 12 ans. Effectif: 5 au vu du nouveau protocole sanitaire. Gouter compris.

chateau.senonches@gmail.com +33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

