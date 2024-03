Anim&Tap éducation : Main dans la main contre le racisme et l’antisémitisme Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e (MVAC 8) Paris, lundi 18 mars 2024.

Du lundi 18 mars 2024 au vendredi 22 mars 2024 :

vendredi

de 10h00 à 13h00

jeudi

de 13h30 à 17h00

mercredi

de 10h00 à 13h00

mardi

de 09h00 à 12h30

lundi

de 09h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Découvrez ce que Paris a à offrir et rejoignez-nous lors de la 7ème Semaine Parisienne contre le Racisme et l’Antisémitisme, où Anim&tap sera présent pour animer des ateliers ludiques et des débats passionnants sur ce sujet crucial.

Nos ateliers sont conçus pour être accessibles à tous les âges, car nous sommes convaincus que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme nécessite l’engagement de chacun, quel que soit son âge ou son parcours. Que vous soyez un enfant curieux, un adolescent ou un adulte souhaitant approfondir sa compréhension de ces questions cruciales, nos activités sauront vous intéresser et vous enrichir.

Face à cette réalité, la Semaine de la Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme se présente comme une réponse collective et engagée. Cet événement offre une plateforme pour sensibiliser, éduquer et mobiliser contre toutes formes de discrimination.

C’est dans ce contexte que notre association, Anim&Tap, se joint à cette cause. Nous croyons en la force de l’éducation et du dialogue pour briser les préjugés et promouvoir l’inclusion. Notre engagement se manifeste à travers des ateliers ludiques, des débats constructifs et des moments de partage où chacun est invité à s’exprimer et à apprendre. Les ateliers sont totalement gratuit il suffit juste de passer sur le lieu de l’atelier.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 8e (MVAC 8) 28, rue Laure Diebold 75008

Contact : https://www.animetcom.fr/animettap/ +33145224973 https://www.facebook.com/AnimetTap.fr?locale=fr_FR https://www.facebook.com/AnimetTap.fr?locale=fr_FR

Anim&Tap éducation