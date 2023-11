Harcèlement et cyber-harcèlement parlons-en ! Anim’Orléans Saint Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Harcèlement et cyber-harcèlement parlons-en ! Anim’Orléans Saint Marceau Orléans, 25 novembre 2023, Orléans. Harcèlement et cyber-harcèlement parlons-en ! Samedi 25 novembre, 14h00 Anim’Orléans Saint Marceau GRATUIT Echanges entre parents en présence d’un psychologue et/ou d’un acteur socioéducatif sur un thème de parentalité. Anim’Orléans Saint Marceau 26 rue Coursimault 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00 GRATUIT ANONYME Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Anim'Orléans Saint Marceau Adresse 26 rue Coursimault 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Anim'Orléans Saint Marceau Orléans latitude longitude 47.889051;1.909783

Anim'Orléans Saint Marceau Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/