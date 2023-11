Atelier croisée parent-enfant sur la confiance en soi et le harcèlement. Anim’Orléans Saint Marceau Orléans, 25 novembre 2023, Orléans.

Atelier croisée parent-enfant sur la confiance en soi et le harcèlement. Samedi 25 novembre, 13h00 Anim’Orléans Saint Marceau GRATUIT- UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

Les enfants ( de 6 à 11 ans) profiteront d’un atelier bien-être et ludique Mon Moment Magique. Ils découvriront des outils pour prendre soin d’eux, gonfler leur confiance en eux et profiter d’un espace d’échanges privilégiés et confidentiels.En parallèle, leurs parents participeront à un atelier entre parents, un espace pour échanger, partager ses doutes et trouver des ressources pour accompagner leurs enfants afin qu’ils développent leur confiance en eux et leur plein potentiel, une force indéniable pour lutter contre le harcèlement.Enfin, parents et enfants se retrouveront pour une activité finale complice et joyeuse.

Anim’Orléans Saint Marceau 26 rue Coursimault 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00

GRATUIT UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION