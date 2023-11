LA TRAVERSEE : spectacle familial, sensibilisation au harcèlement scolaire. Anim’Orléans Saint Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans LA TRAVERSEE : spectacle familial, sensibilisation au harcèlement scolaire. Anim’Orléans Saint Marceau Orléans, 25 novembre 2023, Orléans. LA TRAVERSEE : spectacle familial, sensibilisation au harcèlement scolaire. Samedi 25 novembre, 10h00 Anim’Orléans Saint Marceau Gratuit – réservation recommandée La Traversée, c’est celle de l’adolescence et celle des couloirs de l’école. C’est un spectacle qui propose un nouveau regard sur le harcèlement en milieu scolaire, original, décalé, poétique. Un vrai moment de théâtre pour parler de ce que les enfants voient tous les jours. Tableau après tableau, il explore les différentes facettes du harcèlement, et comment faire face à ces petits coups du quotidien. A partir de 7 ans. Anim’Orléans Saint Marceau 26 rue Coursimault 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00 gratuit réservation recommandée Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Anim'Orléans Saint Marceau Adresse 26 rue Coursimault 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Anim'Orléans Saint Marceau Orléans latitude longitude 47.889051;1.909783

Anim'Orléans Saint Marceau Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/