1ere séance ATELIERS PARENTALITE : l'écoute et la communication avec notre enfant.

Orléans

1ere séance ATELIERS PARENTALITE : l’écoute et la communication avec notre enfant. Anim’Orléans Saint Marceau, 25 janvier 2023, Orléans. 1ere séance ATELIERS PARENTALITE : l’écoute et la communication avec notre enfant. Mercredi 25 janvier, 19h00 Anim’Orléans Saint Marceau

GRATUIT SUR INSCRIPTION

Lors de ces séances, vous pourrez trouver de l’écoute et du soutien au sein d’un groupe de parents, découvrir et expérimenter des outils, partager vos ressources, mieux comprendre vos enfants Anim’Orléans Saint Marceau 26 rue Coursimault 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/solidarite/prevention-reussite/carrefour-des-parents »}] Dans le cadre du carrefour des parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T21:00:00+01:00

