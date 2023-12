Jouons à la Parenthèse ! Anim’Orléans Murlins Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Jouons à la Parenthèse !
Mercredi 13 décembre, 15h00
Anim'Orléans Murlins
Gratuit – sans inscription

jeu de rôles qui permet d'aborder d'une manière ludique en famille ou entre amis des questions liées à la parentalité.

Anim'Orléans Murlins
24 rue Croix Baudu 45000 Orléans
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45000
Loiret
Centre-Val de Loire

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

SANS INCRIPTION gratuit

