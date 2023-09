LE VERTIGE DE L’ENVERS / Cie L’envolée Cirque Anim’Orleans MADELEINE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans LE VERTIGE DE L’ENVERS / Cie L’envolée Cirque Anim’Orleans MADELEINE Orléans, 24 avril 2024, Orléans. LE VERTIGE DE L’ENVERS / Cie L’envolée Cirque Mercredi 24 avril 2024, 10h30, 15h00 Anim’Orleans MADELEINE Entée gratuite sur réservation Tout sur scène ressemble à ce que nous connaissons. Pourtant quelque chose ne tourne pas rond… Comme si, nos deux acrobates-jongleurs-magiciens échappaient soudain aux lois de la gravité terrestre…

Un jeu d’équilibres, de trompe l’œil, un cosmos ludique et onirique qui bouleverse notre rapport à la réalité et questionne celui à la virtualité.

Anim'Orleans MADELEINE 18 ALLEE PIERRE CHEVALLIER 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T11:00:00+02:00

2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T15:30:00+02:00

