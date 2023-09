Poï, des Poireaux et des Bébés / Cie compagnie Switch Anim’Orléans Dauphine Orléans, 25 octobre 2023, Orléans.

Poï, des Poireaux et des Bébés / Cie compagnie Switch Mercredi 25 octobre, 10h30, 15h00 Anim’Orléans Dauphine Entrée gratuite sur réservation

Dans un décor de carton, un acteur ou une actrice sort des coulisses, et… c’est un poireau. Le poireau à la ville aime à faire dépasser son feuillage du panier. Qui le voit? Qui l’entend? Souvent associé à la vulgaire patate, il a patiemment attendu avant d’éclater en pleine lumière sur une scène digne de son talent. Qu’on se le dise, l’injustice est aujourd’hui réparée. Quand le légume s’affranchit du réel, aspire à devenir champion, glouton, balai, chacun est invité à puiser dans son imagination pour mieux se nourrir de rires.

Anim'Orléans Dauphine 2 rue des Tulipes 45100 Orleans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:30:00+02:00 – 2023-10-25T11:10:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T15:40:00+02:00

théâtre d’objet musique

Sophie Mourrat