Stage Halloween 3-11 ans Anim’Orleans BOURGOGNE Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Stage Halloween 3-11 ans Anim’Orleans BOURGOGNE Orléans, 23 octobre 2023, Orléans. Stage Halloween 3-11 ans 23 octobre – 23 novembre Anim’Orleans BOURGOGNE 40 euros la semaine Au programme:

des ateliers créatifs, des activités manuelles, des jeux monstrueux, de la cuisine.

Puis un atelier dessin illustration est proposé les après-midis, encadré par un artiste.

Renseignements auprès du centre social Bourgogne, 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

Tel: 02.38.52.99.40

Mail: das.bourgogne@ville-orleans.fr Anim’Orleans BOURGOGNE 108 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:das.bourgogne@ville-orleans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:30:00+02:00

2023-11-23T13:30:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00 enfant initiation Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Anim'Orleans BOURGOGNE Adresse 108 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS Ville Orléans Departement Loiret Age min 3 Age max 11 Lieu Ville Anim'Orleans BOURGOGNE Orléans latitude longitude 47.900664;1.913619

Anim'Orleans BOURGOGNE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/