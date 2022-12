Rencontre : » Blabla parentalité autour des fêtes de fin d’année » Anim’Orleans BOURGOGNE Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rencontre : » Blabla parentalité autour des fêtes de fin d’année » Anim’Orleans BOURGOGNE, 13 décembre 2022, Orléans. Rencontre : » Blabla parentalité autour des fêtes de fin d’année » Mardi 13 décembre, 10h00 Anim’Orleans BOURGOGNE

Gratuit

Echanges entre parents en présence d’un psychologue et/ou d’un acteur socioéducatif sur un thème de parentalité. Anim’Orleans BOURGOGNE 108 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/solidarite/prevention-reussite/carrefour-des-parents »}] Dans le cadre du carrefour des parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T10:00:00+01:00

2022-12-13T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Anim'Orleans BOURGOGNE Adresse 108 RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS Ville Orléans lieuville Anim'Orleans BOURGOGNE Orléans Departement Loiret

Anim'Orleans BOURGOGNE Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Rencontre : » Blabla parentalité autour des fêtes de fin d’année » Anim’Orleans BOURGOGNE 2022-12-13 was last modified: by Rencontre : » Blabla parentalité autour des fêtes de fin d’année » Anim’Orleans BOURGOGNE Anim'Orleans BOURGOGNE 13 décembre 2022 Anim'Orleans BOURGOGNE Orléans orléans

Orléans Loiret