Animômes Nemours

Seine-et-Marne

Animômes Bibliothèque Municipale 2 Rue Gaston Darley Nemours

2022-03-03 15:00:00 – 2022-03-03 17:00:00

Nemours Seine-et-Marne Les participants découvrent les inventions qui ont joué un rôle dans la naissance du cinéma : les premières projections, la photographie et les objets d’illusion optique, puis fabriquent ensuite plusieurs objets d’illusion optique. bibliotheque@ville-nemours.fr +33 1 64 78 44 23 http://biblio.nemours.fr/ Bibliothèque Municipale 2 Rue Gaston Darley Nemours

