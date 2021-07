Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Anim’Nature – La vie entre terre et mer Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Concarneau Finistère Passez un bon moment en famille sur le littoral cet été. Lors d’une balade au grand air, venez observer la biodiversité et ses curiosités cachées grâce à notre mini laboratoire itinérant. Organisé par Cap vers la Nature. Animation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées). Pour participer:

– Appeler les organisateurs,

– Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,

