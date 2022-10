Anim’nature : découverte de l’estran Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistre Profitez de cette belle marée basse pour découvrir la richesse du bord de mer. Participez à un inventaire des différentes espèces du littoral. Prévoir des bottes, et accessoirement carnet de note, appareil photo, une petite boîte transparente et une loupe pour vos observations.

Organisé par Esprit Nature. Sur inscription par téléphone +33 6 33 38 48 83 Plage des Dames La Corniche Concarneau

