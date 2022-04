Anim’ma ferme ! Saléchan Saléchan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saléchan

Anim’ma ferme ! Saléchan, 4 mai 2022, Saléchan. Anim’ma ferme ! SALECHAN Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan

2022-05-04 – 2022-05-04 SALECHAN Ferme pédagogique Les jours Heureux

Saléchan Hautes-Pyrénées Saléchan Après midi ouverte aux enfants de 4 à 10 ans ! Au programme :

• animation de découverte autour du poney,

• jeu ludique autour des animaux,

• goûter !

• nourrissage des animaux Tarif : 20€ – Sur réservation. Vous pouvez profiter d’une belle balade à la ferme du samedi 9 avril au dimanche 8 mai 2022 – en visite libre tous les jours de 10h à 18h.

Les enfants de 2 à 10 ans pourrons découvrir le plaisir de monter à poney lors d’un petit baptême (réservation conseillée). +33 6 83 85 68 85 SALECHAN Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saléchan Autres Lieu Saléchan Adresse SALECHAN Ferme pédagogique Les jours Heureux Ville Saléchan lieuville SALECHAN Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan Departement Hautes-Pyrénées

Saléchan Saléchan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salechan/

Anim’ma ferme ! Saléchan 2022-05-04 was last modified: by Anim’ma ferme ! Saléchan Saléchan 4 mai 2022 Hautes-Pyrénées Saléchan

Saléchan Hautes-Pyrénées