2022-08-12 14:00:00 – 2022-08-12 17:00:00 Après midi ouverte aux enfants de 4 à 10 ans ! Au programme :

• animation de découverte autour du poney,

• jeu ludique autour des animaux,

• goûter !

• nourrissage des animaux Tarif : 20€

