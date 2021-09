Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Anim’lecture pour les bébés à Ciboure Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Anim'lecture pour les bébés à Ciboure 2021-10-09 09:30:00 – 2021-10-09 Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Mediateka ireki baino lehen, zatozte momentu goxo baten pasatzera !

Libreplume viendra lire des histoires et chanter des comptines avec vous !

Durée : 30 min –

0-4 ans/urte

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ville Ciboure lieuville 43.38169#-1.66485