lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Vous avez des idées pour des ateliers de sensibilité et de solidarité autour des thématiques de l’environnement et de la solidarité ? Été 2021 : la cour du collège de la Grange aux Belles (10eme) s’ouvre aux familles et aux jeunes du quartier tous les après-midi de la semaine, entre le 12 juillet et le 20 août de 14h à 18h, du lundi au vendredi. L’idée est d’offrir aux habitant.e.s qui ne partent pas en vacances un nouvel espace de répit et de loisirs, entièrement gratuit, au cœur du quartier prioritaire. Ce projet a eu lieu l’année dernière pour la première fois avec l’intervention des associations du collectif de la Grange aux Belles et des deux centres sociaux. Proposez-nous vos idées d’ateliers d’1 à 2h dans la cour pour un public familial (parents-enfants ou enfants exclusivement) A minima, si possible 2 à 3 ateliers par semaine (idéalement 18 ateliers étalés sur les 6 semaines (du 12 juillet au 20 aout). Sur la thématique environnement : – Ateliers de jardinage éducatif / atelier zéro déchets –réduire la consommation ; / atelier composteur- lombricomposteur / atelier smoothie-soupe froide avec recup d’invendus fruits légumes Sur thématique solidarité – Atelier organiser une collecte dans un commerce du quartier (thématiser : alimentaire /produits d’hygiène / matériel scolaire) et redistribution aux habitants du quartier – Atelier comment recruter des bénévoles (organiser des informations dans l’espace public Animations -> Autre animation Collège de la Grange aux Belles 158, Quai de Jemmapes Paris 75010

2 : Colonel Fabien (254m) 7, 7bis : Louis Blanc (302m)

Contact :Volontaires de Paris https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Animations -> Autre animation Solidaire

