Europ’Armor, le mercredi 25 mai à 14:00

Les mercredis après-midi avec Europ’Armor, chaque mercredi nous organisons des ateliers à thème pour découvrir, rencontrer, échanger, jouer sur différents thèmes lié à l’Europe. Quatrième mercredi sur le thème du Portugal: En Côtes d’Armor, nous accueillons des volontaires portugais et au sein du service Europe, notre chargé de coopération Pologne a effectué deux ans de VIA (Volontariat International en Administration) au Portugal. Vous êtes invités et invitées à découvrir ce pays, sa culture, sa langue, quelques spécialités culinaires, et pleins d’autres choses … Ils vous ont préparé un programme très complet pour découvrir et donner envie de partir découvrir ou RE découvrir ce pays…

Entrée Libre

2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T17:30:00

