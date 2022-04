AnimEUdi – La Liberté Europ’Armor Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

AnimEUdi – La Liberté Europ’Armor, 27 avril 2022, Saint-Brieuc. AnimEUdi – La Liberté

Europ’Armor, le mercredi 27 avril à 14:00

Les mercredis après-midi avec Europ’Armor, à partir du 27 avril, chaque mercredi nous organisons des ateliers à thème pour découvrir rencontrer, échanger, jouer sur différents thèmes lié à l’Europe. Premier mercredi sur le thème de la liberté: qu’est-ce-que la liberté pour vous, acquise ou fragile, venez échanger avec nos volontaires européens d’Italie et de Géorgie. Au programme: présentation des volontaires, du thème, quizz, dessin, brainstorming, le tout lié au thème de la liberté. Plus une surprise de la part de notre partenaire et Relais Europe Intercultura, qui vous proposera un jeu…

Entrée Libre

