ANIMÉS SÉRIE CULTE ! : LES MONDES ENGLOUTIS Cinéma Studio des Ursulines, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 19h30 à 22h

gratuit

En partenariat avec le Mouffetard – Théâtre de la marionnette. Projection-rencontre – de 8 ans à adulte Re-plongez dans les premiers épisodes de cette série en version restaurée, une des premières à voir le jour en France et qui a bouleversé tant de choses dans l’histoire de l’animation. Pour vous servir, Hervé Lesage de La Haye, spécialiste du dessin animé et de la musique pour l’écran. En 2015, il retrouve la version française de l’épisode pilote d'”Ulysse 31″, alors considérée comme perdue et participe l’année suivante à l’édition intégrale des musiques de la série. Il est accompagné de Séverine Coulon (Cie Les Bas-Bleus), metteuse en scène du spectacle “La vie animée de Nina W.” qui s’inspire librement du parcours de Nina Wolmark, scénariste des dessins animés “Ulysse 31” et “les Mondes engloutis”. En présence de Nina et Gilbert Wolmark

Séance de dédicace par Nina Wolmark en fin de rencontre. Le spectacle est programmé au Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette du 17 au 24 octobre 2021. Sur réservation à marion@studiodesursulines.com. Spectacles -> Projection Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

Contact :Studio des Ursulines https://www.studiodesursulines.com/ marion@studiodesursulines.com

Nina Wolmark

