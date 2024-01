Animer une mobilité Européenne de jeunes Association Intercultura Dinan, mardi 13 février 2024.

Les 13 et 14 Février 2024

Dinan 13 et 14 février Association Intercultura Sur inscription, 100€ les deux jours

Début : 2024-02-13T09:00:00+01:00 – 2024-02-13T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

Objectifs :

Clarifier ce qui revêt de l’éducation formelle, non formelle et informelle

Connaitre et s’approprier une définition de l’interculturalité en le liant à sa pratique professionnelle

Prendre du recul sur l’origine et la place de l’éducation non-formelle dans notre société et notre quotidien de travail

S’outiller et s’approprier des méthodes d’animation interculturelle

