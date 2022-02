Animer des formations et ateliers autour de la nature Jumencourt Jumencourt Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-07 17:30:00

Jumencourt Aisne Jumencourt 480 480 Vous êtes passionnés par la nature, le jardin, la biodiversité… et vous souhaitez transmettre votre passion, vos connaissances?

Cette formation est faite pour vous !

Sur 8 journées (les deux dernières auront lieu mi-avril), vous apprendrez à concevoir vos ateliers, vous découvrirez et mettrez en pratique plusieurs techniques clés d’animation. Cette formation aura lieu du samedi 2 au jeudi 7 avril de 9h00 à 17h30 à Jumencourt.

Le lieu exact vous sera communiqué lors de l'inscription. Tarif : 480€ par personne Informations et inscriptions obligatoires auprès de Damien Paris au 06 62 69 60 34 ou par mail contact@mavraienature.fr ou sur le site internet https://www.mavraienature.fr:lagenda/

Damien PARIS

