ANIM’EN TERRASSE, 10 juin 2022, . ANIM’EN TERRASSE

2022-06-10 18:00:00 – 2022-06-10 Anim’en terrasse 2022 à partir de 18h, au programme :

– 10 juin, le Marigny, le Progrès, le Burger Café.

– 15 juillet, Bar Léopold, l’Escapade.

– 12 août, Café de l’Opéra, Bar Stanislas, Brasserie du Château.

– 9 septembre, Le Marigny, le Progrès, Burger Café.

– 14 octobre, Bar Léopold et l'Escapade.

