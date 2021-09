Saucats Saucats Gironde, Saucats Anim’eau Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats

Anim’eau Saucats, 18 septembre 2021, Saucats. Anim’eau 2021-09-18 – 2021-09-18

Saucats Gironde Sur réservation, vous pourrez participer avec les enfants à l’animation « anim’eau » où vous capturerez quelques petits habitants de la rivière pour ensuite les observer. N’oubliez pas les bottes ! Sur réservation, vous pourrez participer avec les enfants à l’animation « anim’eau » où vous capturerez quelques petits habitants de la rivière pour ensuite les observer. N’oubliez pas les bottes ! +33 5 56 72 27 98 Sur réservation, vous pourrez participer avec les enfants à l’animation « anim’eau » où vous capturerez quelques petits habitants de la rivière pour ensuite les observer. N’oubliez pas les bottes ! Réserve Naturelle géologique Saucats La Brède dernière mise à jour : 2021-09-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Ville Saucats lieuville 44.65381#-0.59718