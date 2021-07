Saint-Germain-de-la-Rivière Office de Tourisme du Fronsadais Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière ANIM’EAU avec Pêche33 Office de Tourisme du Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

du mardi 13 juillet au mardi 10 août à Office de Tourisme du Fronsadais

Réunissons-nous autour de l’étang pour partir à la recherche des traces et empreintes qu’ont pu laisser les animaux. Découvrons également les secrets des mystérieux habitants qui peuplent cet étang. Enfant à partir de 5 ans

pour les enfants de 5 à 12 ans accompagnés par un adulte – 3€

S’amuser, découvrir, explorer! à partir de 5 ans Office de Tourisme du Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle 33240 saint germain de la riviere Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:00:00

